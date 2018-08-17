Бочки с ацетоном загорелись на складе в Краснодарском крае

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на пятницу на складе в городе Тимашевске в Краснодарском крае, огонь локализован на площади 1,1 тыс. квадратных метров, сообщает краевое ГУ МЧС России.

"По прибытию подразделений установлено, что происходит горение на складе открытого хранения бочек с ацетоном. Повышенный ранг пожара объявлен вследствие большой горючей нагрузки, угрозы распространения. В 03:42 локализация пожара на площади 1100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших на пожаре нет.

"Создано два участка тушения пожара. На тушение подано шесть стволов "Дельта", два лафетных ствола, также будет проведена пенная атака", - сообщает ГУ МЧС.

К тушению пожара привлечены 85 человек и 26 единиц техники, из них от МЧС России 65 человек и 20 единиц техники.