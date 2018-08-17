Тела погибших в Таджикистане российских альпинистов отправлены в Москву

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Тела трех российских альпинистов, погибших в горах Таджикистана при жесткой посадке вертолета, отправили на родину в пятницу рейсом национальной авиакомпаний "Сомон Эйр", сообщили "Интерфаксу" в Совете по развитию туризма Таджикистана.

"Национальная авиакомпания "Сомон Эйр" рейсом SZ-201 в 8:00 по местному времени (6:00 мск) отправила тела погибших российских альпинистов Руслана Тараканова, Александра Абросимова и Тимура Барабанова в Москву. Самолет находится в пути", - сказал представитель Совета.

Прибытие самолета в московский аэропорт Домодедово ожидается в 10:30 мск.

Как сообщалось, в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана 12 августа погибли трое российских альпинистов, а также двое пилотов вертолета - граждан Таджикистана. 10 российских альпинистов, а также граждане Белоруссии и Испании с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинский комплекс "Истиклол" города Душанбе. Двое россиян, получившие легкие травмы, после получения первой медицинской помощи отказались от госпитализации.