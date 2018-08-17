Пожар на складе с ацетоном в Краснодарском крае полностью потушили

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали огонь на складе ацетона в городе Тимашевске Краснодарского края, вспыхнувший в ночь на пятницу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

"В 6:50 по московскому времени - полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, пожар произошел в ночь на пятницу в городе Тимашевске в Краснодарском крае. На складе открытого хранения загорелись бочки с ацетоном на площади 1,1 тыс. квадратных метров.

Повышенный ранг пожара объявлен вследствие большой горючей нагрузки, угрозы распространения нет. Эвакуация населения не проводилась.