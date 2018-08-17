Регионы завершат переход на новую систему обращения с бытовыми отходами до конца года

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Регионы должны завершить процедуры для перехода на новую систему обращения с бытовыми отходами и выбрать операторов до конца 2018 года, сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин журналистам в Тюмени в пятницу.

"Эта работа проводится. До конца 2018 года должны все регионы эту работу завершить", - сказал Кобылкин.

Он добавил, что есть уже регионы-"передовики", "кто давно перешел" на новую систему.

"Есть те, кто по тем или иным причинам не может определить оператора. Они будут формировать муниципальных региональных операторов", - отметил министр.