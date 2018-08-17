В России

Население РФ за I полугодие сократилось на 88,7 тысячи человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Население РФ за I полугодие 2018 года сократилось на 88,7 тысячи человек, на 1 июля составляло 146,8 млн человек. Об этом сообщил в пятницу Росстат.

Как отмечалось, население РФ за 2017 год увеличилось на 77,4 тыс., за 2016 год - на 259,7 тыс. человек.

Число родившихся в РФ в январе-июне 2018 года снизилось до 782,8 тыс. человек с 821,0 тыс. человек за аналогичный период прошлого года.

Число умерших в январе-июне текущего года выросло до 946,9 тыс. человек с 940,4 тыс. человек в январе-июне 2017 года.

Таким образом, за I полугодие 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 164,1 тыс. человек (против 119,4 тыс. человек в I полугодии 2017 года).

Миграционный прирост лишь на 46,0% компенсировал численные потери населения.

Миграционный прирост за январь-июнь 2018 года составил 75,4 тыс. человек против 102,3 тыс. человек в январе-июне 2017 года.

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Теги: Росстат

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