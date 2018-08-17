Чемезов переизбран главой совета директоров "КАМАЗа"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов переизбран председателем совета директоров ПАО "КАМАЗ", говорится в сообщении компании.

Решение принято на заседании совета директоров, проведенного в заочной форме 14 августа.

Чемезов с 2004 года является членом совета директоров компании, возглавляет совет с 2008 года.

Ранее сообщалось, что на годовом собрании акционеров 29 июня был избран совет директоров "КАМАЗа" из 11 человек. Из прежнего состава в него не вошел только Ильдар Халиков, в прошлом году покинувший пост премьер-министра Татарстана. Вместо него избран действующий премьер-министр республики Алексей Песошин.

В совет директоров вновь вошел Чемезов, заместители гендиректора "Ростеха" Игорь Завьялов и Сергей Скворцов, экс-министр обороны, индустриальный директор авиационного комплекса ГК "Ростех" Анатолий Сердюков, гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, глава подразделения по менеджменту платформ грузовых автомобилей, управлению качеством и сбытом двигателей и трансмиссий для грузовых автомобилей Daimler AG Вольфрам Шмид, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Геральд Янк, гендиректор ООО "Варданян, Бройтман и партнеры" Михаил Бройтман, президент ООО "Варданян, Бройтман и партнеры" Рубен Варданян, председатель профсоюзного комитета работников компании Александр Васильев.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Юридические лица контролируют около 98% уставного капитала компании. Среди них - корпорация "Ростех" (49,9%), германский концерн Daimler AG (15%), 23,54% акций "КАМАЗа" принадлежит российскому ООО "Автоинвест" (по данным системы "СПАРК-Интерфакс", на 50% принадлежит Виталию Мащицкому, 20% - у Варданяна, владельцем остальных 30% "Автоинвеста" является гендиректор "КАМАЗа" Когогин). Еще 4,25% "КАМАЗа" - у американской KAMAZ International Management (конечным бенефициаром назывался Майкл Токарз), 3,72% - у ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" ("дочка" ПАО "КАМАЗ").