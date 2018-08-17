Нефть разлилась на площади 8,6 тыс. кв. метров в Сургуте

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Разлив нефти произошел в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) на площади около 8,6 тыс. кв. метров, возгорания нет, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Утечка нефти произошла на площади порядка 8,6 тысячи квадратных метров в Сургуте. В настоящее время специалисты ПАО "Сургутнефтегаз" ее устраняют", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорания на месте ЧС нет.

Что стало причиной происшествия, он не пояснил.

В пресс-службе "Сургутнефтегаз" не стали комментировать происшествие.