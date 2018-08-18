Следователи выяснят причины отравления пациенток роддома в Приамурье

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет СКР по Амурской области начал проверку по факту вспышки кишечной инфекции в городском роддоме Благовещенска, сообщается на сайте СУ СКР по Амурской области.

"Следственными органами организовано проведение доследственной проверки по факту регистрации семи случаев пищевой токсикоинфекции среди пациентов городского родильного дома в городе Благовещенске. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время состояние всех заболевших удовлетворительное.

Как сообщалось, утром 18 августа в управление Роспотребнадзора по Амурской области поступило сообщение о семи случаях заболевания кишечной инфекцией среди пациенток Благовещенского городского родильного дома.

Для расследования причин происшествия создан оперативный штаб, в который вошли сотрудники Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Амурской области.