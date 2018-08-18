Источником инфекции в роддоме Благовещенска оказалась сотрудница буфета

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Источником норовирусной инфекции, которая была выявлена у семи пациенток городского родильного дома в Благовещенске, стала одна из сотрудниц буфета медучреждения, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

"В ходе эпидемиологического расследования специалисты выяснили, что источником инфекции явился сотрудник буфета-раздаточной, принятый на работу без лабораторного обследования на носительство кишечных инфекций вирусной этиологии. Сотрудник отстранен от работы", - говорится в сообщении.

По данным управления, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

"По состоянию на 18:00 местного времени (11:00 по Москве) в инфекционном стационаре находится пять заболевших, новых случаев не зарегистрировано. Состояние пациентов удовлетворительное", - отметили в управлении.

Как сообщалось, утром 18 августа в управление Роспотребнадзора по Амурской области поступило сообщение о семи случаях заболевания кишечной инфекцией среди пациенток Благовещенского городского родильного дома.

Для расследования причин происшествия создан оперативный штаб, в который вошли сотрудники Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Амурской области.