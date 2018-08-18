Поезд и трактор столкнулись на Кубани

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Несколько пассажирских поездов задержаны в субботу в Краснодарском крае после столкновения грузового состава с трактором, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"В 14:15 на перегоне "Шенджий - Энем-2" водитель трактора "Кировец" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель трактора", - говорится в сообщении.

В результате ДТП движение поездов на участке "Шенджий - Эген-2" было прервано и возобновилось только 16:32 мск.

Происшествие стало причиной задержки пассажирских поездов дальнего следования "Москва - Адлер" (на два часа) и "Адлер - Уфа" (на час).

Кроме того, на 50 минут задержан пригородный поезд "Краснодар - Горячий Ключ", отмечает пресс-служба.