Евпатория была обесточена на некоторое время из-за аварии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Авария на электросетях курортного города Евпатория на западе Крыма, треть которого в субботу непродолжительное время оставалась без электричества, устранена, сообщил глава евпаторийской администрации Андрей Филонов.

"Авария устранена. Все абоненты запитаны", - написал Филонов в своем фейсбуке.

Ранее сити-менеджер сообщил, что из-за жары и перегрузки на сетях треть города была обесточена.

В Евпатории проживают более 100 тысяч человек, летом население города-курорта увеличивается в разы.