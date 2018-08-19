Следователи на Камчатке выяснят обстоятельства гибели туристки из Барнаула

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту смерти 35-летней туристки из Барнаула, погибшей в районе Авачинского перевала Елизовского района Камчатки, сообщает в воскресенье следственное управление СКР по Камчатскому краю.

По данным СКР, в субботу туристическая группа в составе 17 человек, в которую входила 35-летняя женщина, с гидом (житель Красноярска) и его помощником (житель Перми) находилась на маршруте "Тихоокеанское кольцо", выйдя из места ночевки в районе "Аагские нарзаны". Дневной переход составил около 20 км. Группа, организованная красноярском турклубом "Три коня", была зарегистрирована в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На маршруте 35-летней туристке стало плохо, она отстала от группы. Гид продолжил движение с основной группой туристов до лагеря в районе Авачинского перевала.

"По указанию гида его помощник сопровождала отставшую женщину. На расстоянии 1,5-2 км от лагеря, в районе Авачинского перевала туристка не смогла идти дальше. Чтобы вызвать подмогу и сотрудников скорой медицинской помощи помощник гида отправилась в лагерь, где находилась основная группа", - сказано в сообщении.

Туристы при содействии сотрудников природного парка "Вулканы Камчатки" эвакуировали женщину в лагерь, но при транспортировке она скончалась.

Как сообщалось, бригада скорой помощи констатировала, что смерть туристки, по предварительным данным, наступила в результате переохлаждения.

Авачинский перевал находится между вулканами Корякский и Авачинский, в 30 км от второго по величине города Камчатки - Елизово. Наивысшая точка перевала находится на 1 тыс. 256 м над уровнем моря. Расположенный на территории охраняемого природного парка "Налычево", перевал является одним из самых посещаемых мест на Камчатке.