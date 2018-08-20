Главные новости
В РоссииСледователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"В миреСтало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в ЕгиптеВ РоссииКадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу Буданова
В России

Количество погибших при обрушении крыши завода на Сахалине увеличилось до двух

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тело еще одного человека под завалами обрушившейся крыши старого бумажного завода в сахалинском райцентре Поронайск, сообщил "Интерфаксу" в понедельник руководитель ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.

"Обнаружено тело одного из двух пропавших. Тело остается под завалами. Сейчас решается вопрос - как его оттуда достать", - сказал В.Ахметшин подчеркнув, что существует угроза дальнейшего обрушения здания.

Таким образом, количество погибших увеличилось до двух. Поиски второго человека, остающегося под завалами, продолжается.

Как сообщалось, крыша неработающего завода японской постройки обвалилась в воскресенье днем в момент, когда на ней работали 10 мигрантов - граждане Киргизской Республики. Они демонтировали старое здание. В воскресенье из-под завала извлекли тело одного из погибших. Пятеро госпитализированы. Двое не пострадали.

По факту случившегося следственное управление СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека". Свою проверку проводит и прокуратура.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сахалин
В России
Находящегося под административным арестом Удальцова госпитализировалиНаходящегося под административным арестом Удальцова госпитализировали
Оппозиционер был признан виновным в повторном нарушении порядка организации митинга и объявил голодовкуПодробнее
 Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"
Как рассказали в "Роскосмосе", они дают признательные показанияПодробнее
 Кадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу БудановаКадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу Буданова
Глава Чечни подчеркнул, что не поменял своего мнения относительно самого Буданова, но напомнил, что убивший его Юсуп Темерханов никогда не признавал виныПодробнее
 Матвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядкаМатвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядка
Запад стал главным генератором турбулентности и нарастающей непредсказуемости в международных отношениях, считает спикер Совета ФедерацииПодробнее
Предложение об изъятии дополнительной прибыли обсудят без ПутинаПредложение об изъятии дополнительной прибыли обсудят без Путина
Президент не планирует созывать отдельное совещание по этому вопросу, заявил Дмитрий ПесковПодробнее
 Премьер Абхазии обсудил в Москве программы содействия развитию республикиПремьер Абхазии обсудил в Москве программы содействия развитию республики
В 2018 и 2019 годах Россия выделит Абхазии 3,24 млрд руб финансовой помощиПодробнее
 Володин не исключил встречи с представителями Mail.ru по поводу закона о репостахВолодин не исключил встречи с представителями Mail.ru по поводу закона о репостах
Спикер ГД получил обращение по поводу декриминализации действий пользователей в соцсетяхПодробнее
 Путин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и ИнгушетииПутин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и Ингушетии
В парламенты республик внесены на рассмотрение, в частности, кандидатуры руководителей регионов Владимира Васильева и Юнус-Бека ЕвкуроваПодробнее
 В России предложили создать электронную карту избирателя по аналогии с FAN IDВ России предложили создать электронную карту избирателя по аналогии с FAN ID
По словам председателя штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, карта даст возможность проголосовать "и в Липецке, и в Нью-Йорке"Подробнее
 Актер Панин задержал вылет самолета из-за "шестого чувства"Актер Панин задержал вылет самолета из-за "шестого чувства"
Актер сам попросил снять его с рейса Симферополь - МоскваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Путин на свадьбе главы МИД Австрии7 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСледователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"В миреСтало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в ЕгиптеВ РоссииКадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу БудановаВ миреВ Тегеране заподозрили США в подготовке госпереворота в ИранеЭкономикаПутин и Меркель сошлись в необходимости оградить "Северный поток-2" от нападок третьих странВ РоссииМатвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядка

Иран не намерен пересматривать соглашение по атому

Поисковики обнаружили в Хабаровском крае останки экипажа самолета, разбившегося 67 лет назад

Болтон встретится с Патрушевым

Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в ЕАО

Бывший посол России в США высказался о деле Бутиной

Министры обороны России и Египта проведут заседание комиссии по ВТС

Встреча "нормандской четверки" может пройти в Париже

На двух московских улицах заработают выделенные полосы для общественного транспорта

Приглашение Ким Чен Ына в Россию подтвердили

"Вымпелком" отменяет внутрисетевой роуминг для своих абонентов

"Ростов" разгромил "Енисей" в матче премьер-лиги

Водителю украинского автобуса, попавшего в Польше в аварию, предъявили обвинения

Кадыров сообщил о своем прибытии в Саудовскую Аравию

Мосгорсуд в понедельник проверит законность ареста сестер Хачатурян

Пять человек пострадали в автомобильной аварии в Тверской области

Гандболистки сборной России выиграли юниорский ЧМ

Активистки FEMEN устроили акцию на брюссельском цветочном ковре

"Зенит" разгромил "Урал" в матче премьер-лиги

Петербургский клуб, не потеряв ни очка в четырех турах, лидирует в турнирной таблице Подробнее

Что произошло за день: воскресенье, 19 августа

Задержания в руководстве РКК "Энергия" и содержимое черного саркофага, найденного в Египте Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru