Количество погибших при обрушении крыши завода на Сахалине увеличилось до двух

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тело еще одного человека под завалами обрушившейся крыши старого бумажного завода в сахалинском райцентре Поронайск, сообщил "Интерфаксу" в понедельник руководитель ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.

"Обнаружено тело одного из двух пропавших. Тело остается под завалами. Сейчас решается вопрос - как его оттуда достать", - сказал В.Ахметшин подчеркнув, что существует угроза дальнейшего обрушения здания.

Таким образом, количество погибших увеличилось до двух. Поиски второго человека, остающегося под завалами, продолжается.

Как сообщалось, крыша неработающего завода японской постройки обвалилась в воскресенье днем в момент, когда на ней работали 10 мигрантов - граждане Киргизской Республики. Они демонтировали старое здание. В воскресенье из-под завала извлекли тело одного из погибших. Пятеро госпитализированы. Двое не пострадали.

По факту случившегося следственное управление СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека". Свою проверку проводит и прокуратура.