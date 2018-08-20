Штормовое предупреждение объявлено в Приморье в связи с двумя тропическим тайфунами

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Примгидромет объявил штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые на предстоящей неделе вызовут в Приморском крае два тайфуна.

Дожди с грозами начнутся утром 21 августа. Они будут вызваны смещением бывшего тайфуна Rumbia, сообщает пресс-служба Примгидромета.

По прогнозам синоптиков, ожидается 15-40 мм осадков за 12 часов и менее.

Во Владивостоке и на юге края пройдет очень сильный дождь с количеством более 50 мм за 12 часов и менее.

На западе и юге края ожидается южный ветер 18-23 м/с.

Днем 23 и 24 августа прогнозируется перемещение тайфуна Soulik вдоль российско-китайской границы. Ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством 50-150 мм за 12 часов и менее при сильном ветре до 23 м/с. на побережье местами ураганном, до 33-35 м/с.

На реках края паводковая ситуация осложнится. Отмечается, что максимальный удар стихии придется на западные и южные районы края. Возможны подъемы уровня рек до отметок опасного гидрологического явления со значительными разливами и масштабными затоплениями территорий.

"Всем, кто отдыхает в палатках, я бы рекомендовал эвакуироваться. Отдающим в Хасанcком районе и на юге края важно вспомнить предыдущий год, когда сели и разливы рек вывели из строя участки автодорог и разрушили мосты", - отметил глава Примгидромета Борис Кубай.

Также он рекомендовал жителям подтапливаемых районов Уссурийска запастись продуктами питания и питьевой водой.

"Важно также проверить систему подворового оповещения, мест возможной эвакуации и взять на специальный учёт маломобильных людей", - добавил он.