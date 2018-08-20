Четверо подростков до смерти избили жителя Свердловской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы в городе Березовском Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении нескольких подростков, избивших 20-летнего местного жителя, в результате чего он скончался/

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, тело погибшего было найдено 10 августа в районе гаражно-строительного кооператива. Экспертиза установила, что смерть молодого человека наступила от черепно-мозговой травмы.

По горячим следам были задержаны четверо молодых людей 14-16 лет, один из них - ранее судим. Он заключен под стражу, а остальные находятся под подпиской о невыезде, так как они не судимы, а двое из них, по предварительным данным, даже не состояли на учете в органах системы профилактики.

Как отмечает следствие, с подростками во время преступления была 13-летняя девушка. В ее отношении будут приняты профилактические меры.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным местных СМИ, четверо подростков избили до смерти инвалида, при этом снимали происходящее на телефон.