В Екатеринбурге умер народный художник России Виталий Волович

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Скончался народный художник России Виталий Волович, сообщается на сайте Екатеринбургской городской думы в понедельник.

"Художник с мировым именем, Почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром, 20 августа 2018 года на 91-ом году жизни", - говорится в сообщении.

Известность Воловичу принесли иллюстрации к средневековой литературе: "Слово о полку Игореве", "Ричард III", "Роман о Тристане и Изольде" и другим произведениям.

Работы Виталия Воловича находятся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в городе Брно, музее современного искусства в Кельне, музее И.В.Гете в Веймаре, галереях Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска, Перми и многих других отечественных и зарубежных государственных и частных собраниях.

Виталий Волович является почетным гражданином Екатеринбурга с 2007 года. Член Союза художников СССР (1956), заслуженный художник РСФСР (1973), народный художник России (2016), лауреат премии имени Г.С. Мосина (1995), награжден Золотой медалью Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея" (2005), член-корреспондент Российской академии художеств (2007), Академик Российской академии художеств (2012).