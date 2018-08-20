Следователи нашли меченые деньги в квартире главного фигуранта дела о мошенничестве в РКК "Энергия"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - У главного фигуранта дела о мошенничестве в РКК "Энергия" Алексея Белобородова в ходе обысков в квартире нашли вещественные доказательства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"По месту жительства Белобородова проведены следственные мероприятия, обнаружены ценные вещественные доказательства, которые, как ожидается, лягут в основу доказательной базы обвинения", - сказал источник.

По его словам, среди обнаруженных доказательств - меченые денежные знаки.

Следственные действия прошли и в служебном кабинете Белобородова в РКК "Энергия" в подмосковном Королеве.

После обыска в квартире Белобородов был задержан.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что у Белобородова было изъято более 400 тыс. рублей.

Как сообщили ранее в Роскосмосе, все трое фигурантов дела - Белобородов и двое его подчиненных - уже дали признательные показания.