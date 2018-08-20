При обрушении крыши завода на Сахалине погибли трое граждан Киргизии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в понедельник нашли тело еще одного рабочего, погибшего под завалами обрушившейся крыши старого бумажного завода в сахалинском райцентре Поронайск, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток представитель ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В понедельник в 19:45 по местному времени под обломками обнаружено тело третьего из погибших мужчин. Больше людей под завалами нет. Поиски прекращены", - сказал представитель МЧС.

Он добавил, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.

Крыша трехэтажного неработающего завода японской постройки обвалилась в воскресенье днем в момент, когда на ней работали десять мигрантов - граждане Киргизии. Они демонтировали старое здание. В воскресенье из-под завала извлекли тело одного из погибших. Пятеро госпитализированы. Двое не пострадали.

По факту случившегося следственное управление СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека". Свою проверку проводит и прокуратура.