В Петербурге скончался старейший в мире покоритель Северного полюса

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Почетный гражданин Санкт-Петербурга полярник Михаил Бобров скончался на 96-м году жизни.

Об этом сообщается на странице "Вконтакте" штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге

Бобров родился 11 августа 1923 года в Петрограде, окончил Военный институт физической культуры и спорта и школу инструкторов альпинизма.

В 1941-42 годах Бобров участвовал в маскировке Исаакиевского, Петропавловского, Никольского соборов, Адмиралтейства, Инженерного замка, воевал разведчиком на Ленинградском фронте, старшим инструктором альпинизма 105-го отдельного горно-стрелкового отряда на перевалах Главного Кавказского хребта. Бобров также преподавал во фронтовой школе военного альпинизма и горнолыжного дела, был начальником горной подготовки дивизии и корпуса.

Бобров является профессором и автором более 100 научных работ, действительным членом Русского географического общества. В 1999 году он стал старейшим в мире покорителем Северного полюса (76 лет) и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Михаил Бобров - заслуженный тренер РФ, мастер спорта, арбитр международной категории, президент Федерации современного пятиборья Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председатель Совета ветеранов войны горнострелковых отрядов. Удостоен 20 государственных наград.