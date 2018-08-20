В ходе обыска у бывшего менеджера РКК "Энергия" изъяли 500 тысяч рублей и почти 30 тысяч евро

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Следователи в ходе обыска изъяли у экс-замгендиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова, подозреваемого в покушении на мошенничество, крупную сумму денег, в том числе в валюте, сообщили в СКР.

"В общей сложности у подозреваемого изъято порядка 500 тысяч рублей, 28 тысяч евро, а также доллары США. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Белобородова и двух его подчинённых меры пресечения", - сообщили в СК.

Накануне в ведомстве сообщали о задержании заместителя генерального директора РКК "Энергия" и двоих его подчиненных по подозрению в покушении на мошенничество.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество ( ч. 1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета (СК)

Как ожидается, в ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, добавили в СК.

Позднее в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что Белобородов и двое его соучастников были задержаны в пятницу и сразу же уволены из РКК "Энергия".