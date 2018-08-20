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Двое злоумышленников напали с ножами на сотрудников полиции в чеченском Шали

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Двое вооруженных ножами мужчин пытались попасть в отделение полиции в Чечне и ранили двух сотрудников, после чего были застрелены, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МВД по Чеченской республике.

"Сегодня около 10 часов двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум сотрудникам полиции, находившимся на службе. Ответным огнем нападавшие были уничтожены", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, добавили в МВД.

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