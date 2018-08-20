Задержанный экс-замглавы РКК "Энергия" лишился места в правлении корпорации

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора ПАО "РКК "Энергия" Алексей Белобородов был уволен в пятницу, 17 августа, тогда же он потерял место в правлении ракетно-космической корпорации, сообщает РКК "Энергия".

Согласно сообщению, опубликованному в понедельник на сайте РКК "Энергия", полномочия Белобородова на посту заместителя генерального директора по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности ПАО "РКК "Энергия", члена правления ПАО "РКК "Энергия" истекли в пятницу, 17 августа.

Накануне в Следственном комитете России сообщали о задержании заместителя гендиректора РКК "Энергия" Белобородова и двух его подчиненных по подозрению в покушении на мошенничество. Как ожидается, в ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

Позднее в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что Белобородов и двое его соучастников были задержаны в пятницу и сразу же уволены из РКК "Энергия".