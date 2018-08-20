МЧС до конца недели завершит проверку пожарной безопасности российских школ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - МЧС РФ проверило пожарную безопасность более 70% школ страны перед новым учебным годом, проверки завершатся к 27 августа, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

"Надзорными органами МЧС России совместно с органами управления образованием на сегодняшний день уже проверено более 67 тыс. объектов, что составляет 71% от запланированного количества", - говорится в сообщении министерства по итогам селекторного совещания, которое провел первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

Региональным МЧС России необходимо активизировать работу по комплексным проверкам учебных учреждений и завершить их к 27 августа, отметил Чуприян.