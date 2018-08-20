В "Единой России" выступили за дополнительные отпуска для людей предпенсионного возраста

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В партии "Единая Россия" предлагают предоставлять людям предпенсионного возраста дополнительные отпуска, а также воссоздать разрушенную в 1990-х годах систему санитарно-курортного лечения для восстановления здоровья людей.

В штаб-квартире "Единой России" в Москве в понедельник проводится совместное заседание Генсовета партии и Совета руководителей фракций единороссов в региональных парламентах. На заседании были представлены предложения, которые в дальнейшем будут обсуждаться при рассмотрении в Госдуме изменений пенсионного законодательства. Во вторник 21 августа в Госдуме состоятся большие парламентские слушания по этой теме.

"Наши предложения: необходимо рассмотреть возможность организовать дополнительные оплачиваемые отпуска людям определенного возраста. Прекрасно понимаем, что есть просто физика, поэтому нам нужно этим просто заниматься",- сказал заместитель секретаря Костромского регионального отделения Иван Богданов.

Он также отметил, что необходимо проводить обязательную ежегодную диспансеризацию людей предпенсионного возраста. Также он отметил, что необходимо воссоздать систему санитарно-курортного лечения, которая существовала в советское время и которая помогала восстанавливать здоровье работникам, в том числе предпенсионного возраста.

В свою очередь заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Думе Ставропольского края Валентина Муравьева поставила вопрос о необходимости сохранения всех льгот и соцвыплат, которые получают сейчас пенсионеры с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от возможного повышения пенсионного возраста.

Муравьева предложила сократить стаж, дающий право на досрочную пенсию: для женщин - до 37 лет, для мужчин - до 42 лет.

По её словам, в правительственном законопроекте о изменении пенсионной системы, который принят Госдумой в первом чтении, говорится, что выход на пенсию, проработавших 40 лет женщин и 45 - мужчин, может быть досрочным.

"Это очень большой возраст. Если люди даже в 20-21 начинают работать и 45 лет проработают, это уже будет не досрочный возраст. Поэтому участники обсуждения просят снизить эту цифру хотя бы на три года - до 37 лет и 42 соответственно", - сказала Муравьева.

Также единороссы предлагают повысить пособие по безработице для людей, потерявших работу в предпенсионном возрасте.