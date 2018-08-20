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РФ сообщила другим государствам и ОБСЕ о внезапной проверке Вооруженных сил

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство проинформировало аккредитованных в Москве военных атташе о начавшейся в Вооруженных силах РФ внезапной проверке боеготовности.

Встречу с представителями военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в России, в понедельник провел заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"Генерал-полковник Александр Фомин в ходе мероприятия проинформировал о проведении в Вооруженных силах РФ внезапной комплексной проверки войск (сил) Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении.

"С целью укрепления мер доверия по каналам связи ОБСЕ указанная информация дополнительно доведена до государств-участников Венского документа 2011 года", - заявили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, Фомин "подробно обозначил задачи, которые должны решаться в ходе внезапной проверки, а также привлекаемые силы и средства".

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 20-25 августа пройдет внезапная проверка боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального, Восточного военных округов, Дальней и Военно-транспортной авиации. По его словам, проверка проводится в преддверии масштабных маневров "Восток-2018" по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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