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Отопительный сезон начался на Ямале

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Котельные в селе Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа начали работать в воскресенье, дав старт отопительному сезону в регионе, сообщили в пресс-службе ямальского губернатора.

В среду подача тепла ожидается в селе Антипаюта, а в субботу - в селе Находка. К концу недели отопление планируется включить еще в двух поселениях. В первую очередь тепло поступает в социально-значимые объекты.

Обычно отопительный сезон заканчивается на Ямале в конце июня - начале июля, а начинается 18-19 августа.

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