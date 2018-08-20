В туалете поезда Ульяновск - Анапа нашли тело мужчины

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится в Ростове-на-Дону после обнаружения тела мужчины в туалете пассажирского поезда Ульяновск - Анапа, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР РФ.

"По версии следствия, 18 августа 2018 года, примерно в 18:50 мск в туалетной комнате вагона №4 пассажирского поезда № 493/494 сообщением "Ульяновск-Анапа" обнаружено тело 54-летнего мужчины без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего.