Подельник бывшего замглавы РКК "Энергия" признал вину

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Один из фигурантов дела о покушении на особо крупное мошенничество, обвиняемым по которому проходит бывший замгендиректора РКК "Энергия" Алексей Белобородов, полностью признал вину.

"Согласно протоколу допроса (Олега) Пыльнева, свою вину он признал в полном объеме", - огласил материалы дела судья Бабушкинского суда Москвы Антон Мартыненко, который рассматривает ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как следует из документов расследования, Пыльнев занимал должность главного специалиста по противодействию коррупции службы внутренних расследований контрольно-ревизионного департамента РКК "Энергия".

"Свою вину я признал в полном объеме, полностью раскаиваюсь, намерен в дальнейшем помогать следствия", - заявил в суде Пыльнев.

Следствие просит отправить его под домашний арест на срок по 17 октября. Защита настаивает на избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Бабушкинский суд до 16 октября заключил под стражу самого Белобородова. Он заявил в суде, что не признает свою вину.

Обвиняемым вменяется покушение на особо крупное мошенничество.