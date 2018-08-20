Спасатели эвакуировали туриста, лежавшего на склоне Эльбруса

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Совершавший одиночное восхождение на Эльбрус россиянин почувствовал себя плохо и был эвакуирован со склона спасателями, сообщил "Интерфаксу" оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России в понедельник.

"Лежавшего на склоне спустили, внизу он почувствовал себя лучше", - сказал дежурный, уточнив, что спасенный турист - россиянин.

Как сообщалось, в 16:04 поступила информация о том, что на южном склоне Эльбруса ориентировочно на высоте 5200 метров над уровнем моря лежит без движения турист-одиночка.

В спасательных работах участвовали трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России, использовались две единицы техники.