Суд отправил под домашний арест подельника бывшего замглавы РКК "Энергия"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест Олега Пыльнева, фигуранта уголовного дела, обвиняемым по которому проходит бывший замгендиректора РКК "Энергия" Алексей Белобородов, передает корреспондент "Интерфакса".

Он будет находиться под домашним арестом по 16 октября 2018 года.

Согласно материалам дела, Пыльнев занимал должность главного специалиста по противодействию коррупции службы внутренних расследований контрольно-ревизионного департамента РКК "Энергия".

Ранее Бабушкинский суд до 16 октября заключил под стражу Белобородова, который заявил, что свою вину не признает.

Обвиняемым (помимо Белобородова и Пыльнева, это сотрудник РКК Илья Шендерей - ИФ) вменяется покушение на особо крупное мошенничество.

Из материалов, оглашенных в суде, следует, что сумма денежных средств, которую планировали похитить фигуранты, составляет порядка 31,5 млн рублей.

Все трое фигурантов уголовного дела были уволены с занимаемых должностей еще 17 августа, заявили в пресс-службе "Роскосмоса" в понедельник.