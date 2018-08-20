Старую мину в четверть тонны обезвредили вблизи автокемпинга в Крыму

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Саперы МЧС уничтожили старую авиационную мину весом в 250 кг, найденную в Черном море неподалеку от детского лагеря и автокемпинга в Бахчисарайском районе Крыма, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС в понедельник.

"Боеприпас обнаружен в районе села Песчаное на глубине около 3,5 метра и на расстоянии 70 метров от береговой линии, между автокемпингом "Сосновый бор" и детским оздоровительным лагерем "Дельфин", - говорится в пресс-релизе.

Водолазы идентифицировали предмет как фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом в четверть тонны.

Сотрудники полиции вывели более 200 человек, находившихся в районе лагеря и автокемпинга, и оцепили территорию на время подрыва мины. Специалисты госинспекции по маломерным судам ограничили доступ к побережью с моря.

Это уже вторая авиамина весом в 250 кг, найденная возле детского лагеря в Крыму за последние несколько дней. В воскресенье пиротехники МЧС подорвали старый боеприпас в море возле пляжа в селе Поповка Сакского района.