Минприроды собралось ускорить перевооружение системы метеонаблюдений в районе Минприроды

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минприроды хочет ускорить процесс перевооружения системы гидрометеорологических наблюдений в районах Северного морского пути с 2021 на 2019 года, говорится в сообщении министерства со ссылкой на главу Минприроды Дмитрия Кобылкина по итогам совещания по развитию Северного морского пути и реализации проектов, связанных с добычей и транспортировкой СПГ в город Сабетта.

По прогнозам экспертов к 2024 г. на месторождениях сопряженных с Северным морским путем производство сжиженного природного газа может достичь 32 млн т, добыча конденсата и нефти - 9 млн т, угля - 19 млн т, твердых полезных ископаемых и грузов для обеспечения месторождений порядка - 3 млн т. Грузопоток составит в сумме более 63 млн т. Таким образом только развитие производств СПГ и добыча угля в центральной Арктической зоне могут кратно увеличить загрузку Севморпути.

Сейчас для подготовки прогнозов ледовой обстановки и других гидрометеосведений используются данные 128 станций Росгидромета в Арктической зоне (64 - в труднодоступных районах), 8 российских и 6 иностранных спутников, а также результаты морских экспедиционных исследований. Информация в виде ледовых карт, метеопрогнозов, обзоров ледовой обстановки доставляется до пользователей автоматизированной системой "Север".

"В преддверии увеличения грузопотока по Севморпути существует острая потребность в модернизации всей системы наблюдений в регионе. Для достижения поставленной цели прорабатывается вопрос переноса срока "перевооружения" государственной наблюдательной сети и системы "Север" с 2021 на 2019 год", - процитированы в сообщении слова министра.