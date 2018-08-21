Житель Брянска ранил ножом прибывшего по вызову полицейского

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело в отношении жителя Брянска, ранившего полицейского, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 20 августа пьяный мужчина устроил в своей квартире скандал с супругой. Прибывшего по вызову женщины полицейского подозреваемый ударил ножом в шею и сбежал. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

напавший на полицейского мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Против него возбуждено дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.