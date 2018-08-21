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Челябинская учительница получила условный срок за жестокое обращение с первоклассниками

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Златоустовский городской суд (Челябинская область) во вторник вынес приговор пожилой учительнице начальных классов, которую родители обвиняли в жестоком обращении с детьми.

В пресс-службе суда агентству "Интерфакс" сообщили, что суд признал ее виновной по ч. 1 ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п."б" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

"По ст.156 ей назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей, от которого она освобождена в связи с истечением срока давности. По второму обвинению назначено два года условно, на этот же срок она лишена права заниматься педагогической деятельностью", - сказал сотрудник суда.

Он уточнил, что в настоящее время осужденная находится на пенсии, в школе не работает.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по региону уточняет, что одной из пострадавших девочек причинен тяжкий вред здоровью.

"Применяя грубое, пренебрежительное и унижающее человеческое достоинство обращение по отношению к учащейся первого класса, учитель создала психотравмирующую ситуацию. Стрессовая ситуация привела к развитию у девочки психического расстройства в виде расстройства адаптации. Судебно-медицинская экспертиза дала заключение, что здоровью ребенка причинен тяжкий вред",- отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено в 2016 году по итогам прокурорской проверки по обращениям родителей учеников.

Изначально подали заявления порядка шести родителей, затем их число увеличилось.

По данным надзорного ведомства, учитель задавала первоклассникам на дом письменные работы и ежедневное заучивание сложных стихотворений. При этом домашние задания не носили рекомендательный характер, по результатам их выполнения выставлялись баллы, что запрещено приказом Минобрнауки РФ.

Родители жаловались также на то, что из-за большого объема заданий дети не успевают отдыхать, ходить на занятия в секции и кружки.

Кроме того, сотрудники прокуратуры установили, что учительница допускала грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбляла детей, могла ударить.

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