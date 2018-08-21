Ураганный ветер повалил деревья в Петербурге и затруднил движение транспорта

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Жители Петербурга помогают экстренным службам устранять последствия урагана, повалившего деревья и дорожные знаки, сообщают во вторник пользователи соцсетей.

По сообщениям очевидцев "ВКонтакте", порывистый ветер повалил деревья и дорожные указатели в жилых районах и пригороде. Пострадали десятки автомобилей. Так, в Шушарах дорожный знак упал на припаркованный автомобиль "Пежо", на проспекте Энгельса уличное ограждение упало на "Мерседес", на Ланском шоссе ветром вырвало дерево, а на Парнасе ветер повалил светофоры.

"От Ладожского озера было трудно доехать, повсюду деревья, пришлось даже останавливаться и вместе с пассажирами оттаскивать упавшие деревья", - пишет очевидец. Некоторые горожане сообщают, что вышли на улицы с бензопилами и другими инструментами, чтобы помочь дорожным службам.

Как сообщалось, утром вторника авария оставила без света деревню Вартемяги в Ленинградской области с населением 8 тысяч человек.