Главой Аналитического центра при правительстве России стал Владислав Онищенко

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Владислава Онищенко руководителем Аналитического центра при правительстве России. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Онищенко с декабря 2012 года занимал должность первого замруководителя Аналитического центра, с мая 2018 года был исполняющим обязанности руководителя Аналитического центра.
До недавнего времени Аналитический центр при правительстве возглавлял Константин Носков, который с мая 2018 года занимает пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.