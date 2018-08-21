Главой Аналитического центра при правительстве России стал Владислав Онищенко

Скандальные заявления о желании первого президента РФ бежать в посольство США сделал Александр Руцкой Подробнее

Вдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 года

Решено транслировать дискуссию о повышении пенсионного возраста в соцсетях Подробнее

Слушания по изменениям пенсионного законодательства пройдут в Госдуме

Проект сквера на месте трагедии не будут обсуждать с общественностью Подробнее

О "Пражской весне" знает лишь треть респондентов Подробнее

Россияне скорее одобрили ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году

20 августа 17:24

Суд арестовал бывшего замглавы РКК "Энергия" по делу о покушении на мошенничество

По данным следствия, у Алексея Белобородова были соучастники, которые пока не установлены Подробнее

20 августа 16:00

"Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроекта

В партии предлагают сохранить предоставление компенсаций по оплате услуг ЖКХ и проезда в транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также обеспечить право на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам Подробнее

20 августа 15:44

Кадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-Байрам

По его мнению, к нападениям причастны использующие соцсети сторонники ИГ Подробнее

20 августа 14:36

В Чечне в результате нескольких атак боевиков погиб один полицейский и трое пострадали

Глава республики Рамзан Кадыров накануне отправился в хадж в Саудовскую Аравию Подробнее

20 августа 13:49

Васильева выступила против сокращения числа детей в приемных семьях до трех

Пункт о лимите числа приемных детей в одной семье будет изъят из подготовленного ведомством проекта, отметила глава Минпросвещения Подробнее

20 августа 10:51

Большинство россиян заявили о существовании сил, пытающихся сломать духовные скрепы в стране