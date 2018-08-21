Ракетный фрегат "Адмирал Макаров" прошел Ла-Манш под присмотром британского тральщика

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Британский минный тральщик Hurworth проследил за прохождением через пролив Ла-Манш новейшего фрегата ВМФ России "Адмирал Макаров", оснащенного крылатыми ракетами "Калибр", пишет во вторник The Daily Star, ссылаясь на официального представителя Королевского военно-морского флота Великобритании.

При этом он отказался сообщить какие-либо дополнительные данные, отметив, что операция еще продолжается.

Как сообщил в субботу официальный представитель Черноморского Флота (ЧФ) Алексей Рулев рассказал, что фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" возвращается с Балтики в Севастополь.

"Третий серийный фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", начал выполнение задач межфлотского перехода с Балтийского в Черное море к месту постоянного базирования в Севастополе", - сказал Рулев.

Он напомнил, что корабль входит в состав Черноморского флота и 29 июля экипаж фрегата принял участие в Главном Военно-морском параде в честь празднования дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

После этого в составе межфлотской группировки, совместно с кораблями Северного и Балтийского флотов, "Адмирал Макаров" принял участие в плановых учениях в полигонах боевой подготовки Балтийского моря.

"Адмирал Макаров" - третий фрегат проекта 11356, назван в честь российского флотоводца и учёного, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).