Подгруппа по пенсионному референдуму зарегистрирована в Мордовии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Мордовии зарегистрировала региональную инициативную подгруппу по проведению пенсионного референдума, сообщили агентству "Интерфакс" в республиканском Центризбиркоме во вторник.

В подгруппу вошли представители общественности. Выносимый ими на референдум вопрос звучит так: "Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане РФ получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?".

Как сообщалось, для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Госдума приняла в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.