Параметры индексации пенсий пропишут в законах о федеральном бюджете и бюджете ПФР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что параметры индексации пенсий будут заложены в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) - когда эти документы появится, все вопросы будут сняты.

"Изменения по индексации, увеличению пенсий, найдут отражения в этих двух законах. Законопроект, который мы сегодня обсуждаем, свяжется с параметрами, которые будут предусмотрены в двух бюджетах - основном федеральном на 2019-2021 годы и пенсионного фонда", - сказал Топилин на парламентско-общественных слушаниях в Думе по совершенствованию пенсионного законодательства.

Он отметил, что "никаких секретов, недоговоренностей не останется, все это будет видно и положено на бумагу, расчеты не являются тайной".