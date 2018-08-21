Производителей школьной формы уличили в занижении доли синтетики в составе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Качество школьной формы в России повышается, однако претензии к тканям у экспертов остаются, сообщила заместитель руководителя Российской системы качества Мария Сапунцова на пресс-конференции в Петербурге во вторник.

По ее словам, отечественные производители по-прежнему имеют проблемы с подбором тканей и часто нарушают на ярлыках маркировку: доля синтетических тканей занижается в пользу натуральных.

"Не может форма, сделанная как минимум на 45% из натуральных тканей, а это необходимый минимум для соответствия нормативам, стоить дешевле 1200 рублей. В среднем это не менее 1500 рублей, но 1200 - это реально нижний предел для одного изделия: это либо брюки, либо сарафан, либо пиджак", - пояснила Сапунцова.

"В 2018 году мы проверили более 60 марок одежды для мальчиков. В сравнении с предыдущими годами качество товаров улучшилось: мы зафиксировали снижение числа недочетов на 20%. При этом две основных проблемы, характерных для детской одежды, сохраняются, хотя и в меньших объемах: это нарушения требований к воздухопроницаемости одежды и впитываемости влаги. Если показатели совсем плохие, это равнозначно тому, что вы одеваете ребенка в целлофановый пакет", - сказала Сапунцова.