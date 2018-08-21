В Кремле оказались не в курсе, каких хакеров Microsoft заподозрила во вмешательстве в выборы

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не знают, на чем основываются выводы корпорации Microsoft, заявившей о попытке России повлиять на предстоящие в ноябре выборы в Конгресс США, и в чем это влияние заключается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Реакция уже традиционная. Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на соответствующее заявление корпорации Microsoft.

В этом контексте Песков отметил: "Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборы не было".

"О ком именно идет речь, что является доказательствами и на основании чего делаются выводы такой категории, мы не понимаем, такие данные отсутствуют", - добавил пресс-секретарь президента.

Информация Microsoft

Компания Microsoft заявила во вторник, что зафиксировала попытки России оказать влияние на предстоящие в ноябре выборы в американский Конгресс, сообщило агентство Associated Press.

Microsoft определила, что "группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций - института Хадсона и Международного республиканского института". По данным компании, "еще три ложных домена были созданы таким образом, чтобы создавалось впечатление об их принадлежности американскому Сенату".

В то же время, как отмечает AP, "Microsoft не дала более подробных описаний ложных доменов".

Президент компании Брэд Смит заявил журналистам, что "эта активность фокусируется, главным образом, на подрыве демократии", хотя пока никто не пытался войти на ложные сайты. "У нас нет сомнений в том, кто несет ответственность", - подчеркнул Смит.

Microsoft заявила, что попытки вмешательства осуществлены "хакерской группой Strontium, известной также как Fancy Bear или APT2".