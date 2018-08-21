В России

Из Венгрии в Россию экстрадировали россиянина, ограбившего ювелира

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Власти Венгрии экстрадировали гражданина РФ Бориса Постолаки, обвиняемого в нападении на квартиру ювелира и смерти его матери, сообщили во вторник в Генпрокуратуре.

"Органами следствия Постолаки обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение группой лиц тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), пп. " б", "в" ч. 4 ст. 162 (разбой) УК РФ", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в июне 2015 года в Москве Постолаки с сообщниками незаконно проник в квартиру мужчины, занимающегося ремонтом и изготовлением дорогостоящих ювелирных изделий. В это время в квартире находилась его мать. Злоумышленники связали ее и поместили в рот кляп. В результате этого потерпевшая задохнулась. После этого они похитили деньги и ювелирные изделия на более чем 18 млн. рублей.

Постолаки объявили в международный розыск в апреле 2017 года. В июле он был обнаружен на территории Венгрии, Генпрокуратура России направила туда запрос о выдаче.

Во вторник в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Бориса Постолаки экстрадировали в Россию.

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Теги: Венгрия
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