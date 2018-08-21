Mars завершил присоединение Wrigley в России

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Компания Mars в России завершила присоединение ООО "Ригли" в рамках единого сегмента "Mars Wrigley Кондитерские изделия", в состав которого вошли подразделения Mars Chocolate и Wrigley.

В число активов "Mars Wrigley Кондитерские изделия" вошли четыре завода - в Московской и Ульяновской областях, а также в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Mars. Объединенный портфель сегмента включает бренды Snickers, M&M's, Orbit, Skittles, Juicy Fruit, "A.Коркунов" и другие.

О слиянии шоколадного сегмента Mars и Wrigley в один бизнес было объявлено в 2016 году. Слияние стало возможным после выкупа миноритарного пакета Wrigley у Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Mars, Incorporated - частная компания с оборотом почти $35 млрд. Штаб-квартира Mars расположена в штате Вирджиния, США.

В России и странах СНГ Mars является одним из крупнейших производителей продуктов питания и кормов для домашних животных. С 1991 года компания инвестировала в российскую экономику более $2 млрд, в частности, в строительство и модернизацию 10 фабрик по производству кормов для домашних животных, шоколада, жевательной резинки и кондитерских изделий.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Марс" в 2017 году составила 102,55 млрд рублей, чистая прибыль - 17,39 млрд рублей. Выручка ООО "Ригли" по итогам прошлого года составила 18,79 млрд рублей, чистая прибыль - 2,5 млрд рублей.