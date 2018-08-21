Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от аll inclusive в отелях

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Конфедерация торговцев и ремесленников Турции вновь предложила отменить систему аll inclusive ("все включено") в отелях, так как она "уничтожает аутентичность страны", сообщило издание Mynet Haber.

"Из-за системы аll inclusive туристы все больше времени проводят в отелях и тем самым наносят ущерб малому бизнесу. Кроме того, система уничтожает аутентичность Турции, не дает возможность иностранным туристам познакомиться с настоящей турецкой кухней и культурой страны", - цитирует издание председателя ассоциации Бендеви Паландокена.

Турецкие турагенты высказались против этого предложения, поскольку если иностранных гостей лишить возможности отдыхать по системе "все включено", туристы просто переориентируются на другие страны.

Ранее министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой отмечал, что увеличение доходов от туризма значительно важнее, чем рост турпотока в страну. По его данным, доля туризма в ВВП Турции составляет 4% или около $35 млрд. Глава Минтуризма планирует удвоить этот показатель за счет повышения трат туристов за пределами отелей.

В прошлом году турецкая ассоциация торговцев и ремесленников уже выступала с инициативой отменить систему аll inclusive, однако отельеры и тогда выступили против.

Система аll inclusive была введена в Турции в первой половине 1990-х годов и используется практически во всех курортных регионах. Она пользуется особой популярностью у российских, немецких и британских туристов.