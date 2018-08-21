Супруге Ярошенко разрешили навестить мужа в американской тюрьме

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Власти США разрешили супруге содержащегося в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко посетить его.

"Сегодня жене дано разрешение, она выезжает", - сказала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции во вторник. Она отметила, что пока ожидает ответа на свою просьбу посетить Ярошенко и других российских заключённых в США.

Ранее Москалькова обратилась к послу США в России Джону Хантсману с просьбой обеспечить супруге задержанного россиянина длительные свидания с мужем, а также разрешить посещение российских заключённых омбудсменом.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.