Новочеркасскому ученому Темиреву, обвиняемому в госизмене, вызвали в суд скорую

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Обвиняемому в госизмене ученому из Новочеркасска Алексею Темиреву вызвали скорую помощь в Мосгорсуд, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Анна Полозова.

"Моему подзащитному вызвали скорую помощь. Он уже пожилой - видимо, проблемы с сердцем, я точно не знаю", - сообщила Полозова агентству.

Во вторник Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу защиты на арест 64-летнего Темирева.

По словам Полозовой, слушание было остановлено на стадии заявления ходатайств участниками процесса, жалобу еще не начали рассматривать.

Заседание проходит в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела Темирева засекречены.

Об аресте ученого и бизнесмена стало известного в конце июля, когда в следственном изоляторе "Лефортово" Темирева обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Темиреву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Фабула уголовного дела неизвестна.

По данным ОНК, Темирев - "доктор технических наук из Новочеркасска с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем".

"У него стент в сердце, макулопатия (практически не видит), и если не лечить, то ослепнет, язва желудка и грыжа, требующая операции", - рассказывал член ОНК и Московской Хельинской группы Евгений Еникеев, навещавший ученого в "Лефортово".