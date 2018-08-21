Слуцкий допустил, что слова Трампа об условиях снятия санкций с РФ могут быть "обманным шагом"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявление президента США Дональда Трампа об условиях отмены антироссийских санкций носит больше декларативный характер и рассчитано на американскую общественность.

"Мол, сделайте для нас что-нибудь полезное в Украине или в Сирии - мы рассмотрим", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Он полагает, что "это может быть обманный шаг, который Трамп - опытный бизнесмен и шоумен - делает сознательно".

Политик добавил, что пока не обозначено конкретных направлений такого сотрудничества, говорить о чем-то преждевременно.

Ранее во вторник зарубежные СМИ передали слова Трампа, заявившего, что он готов снять санкции в отношении Москвы, если Россия будет сотрудничать с США по Сирии и Украине.