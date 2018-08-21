Рябков сообщил о возможном возвращении США 2 тысяч ядерных боеголовок на бомбардировщики

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - США имеют возможность вернуть до 2 тысяч ядерных боеголовок на переоборудованные стратегические носители в рамках договора СНВ, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Одна из крупных тем, которые мы продолжаем обсуждать с американцами, в том числе в рамках двусторонней консультативной комиссии по СНВ, - это так называемое переоборудование части их стратегических носителей", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, США "переоборудовали значительное количество тяжелых бомбардировщиков, а также пусковых установок баллистических ракет на подводных лодках таким образом, что мы, другая сторона договора - Россия, не можем подтвердить необратимость этого переоборудования".

"То есть, строго говоря, представляется, что при наихудшем сценарии США проведут обратную процедуру и на эти бомбардировщики, и в эти шахты вновь загрузят ядерные вооружения. В результате получается, что до 2 тыс. ядерных боеголовок на эти носители американцы могут быстро вернуть, если захотят", - заявил Рябков.

"Сюжет крупный, и им надо заниматься, для этого есть соответствующая площадка - это как раз двусторонняя консультативная комиссия по СНВ", - сказал российский дипломат.

Весной сообщалось, что Москва намерена продолжать диалог с Вашингтоном по договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (договор СНВ).