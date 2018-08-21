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ФСИН опровергла слухи о возможном принудительном кормлении Сенцова

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Состояние осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в колонии не ухудшилось, сообщает пресс-бюро ФСИН по ЯНАО.

"20 августа Олегу Сенцову проведен очередной врачебный консилиум врачами-специалистами Лабытнангской городской больницы, по заключению которого ухудшения состояния его здоровья не отмечено",- говорится в сообщении

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При этом в управлении ФСИН по ЯНАО опровергли информацию о возможном принудительном кормлении осужденного в РФ Сенцова.

"Распространяемая одним из членов ОНК Москвы информация о возможном принудительном кормлении осужденного Сенцова не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что у "Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его (Сенцова - ИФ) жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно". Он отметил, что 100 дней голодовки, которую держит режиссер, - то серьезно, и без употребления смесей он бы уже умер.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта.

14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

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Теги: Олег Сенцов, ФСИН

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