Суд не будет пересматривать приговор экс-сенатору Попельнюхову

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президиум Мосгорсуда не будет пересматривать приговор бывшему сенатору от Белгородской области, бывшему гендиректору компании "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Сергею Попельнюхову, осужденному за хищение более 1 млрд рублей при строительстве в Венесуэле заводов по производству автоматов Калашникова.

"Проверив доводы кассационной жалобы адвоката, судья Мосгорсуда не нашла оснований для ее передачи на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, уточнив, что данное решение было принято еще в апреле.

По мнению Мосгорсуда, суд первой инстанции исполнил все требования уголовно-процессуального закона, обеспечив полное, всестороннее и объективное рассмотрение дела.

"При этом, вывод суда о виновности Попельнюхова в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), является обоснованным и подтверждается доказательствами, проверенными в ходе судебного разбирательства и приведенными в приговоре", - отмечается в постановлении суда.

Лефортовский суд Москвы 27 февраля 2017 года приговорил Попельнюхова к семи годам колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с экс-сенатора более 1 млрд рублей по иску потерпевшей стороны - компании "Рособоронэкспорт".

Как установлено следствием и судом, Попельнюхов с февраля 2010 года по июнь 2011 года в составе организованной группы обманом похитил более 1 млрд рублей ОАО "Рособоронэкспорт", выделенного на строительство в Венесуэле заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним.

Свою вину экс-сенатор так и не признал.